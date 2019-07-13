Телефон Armor Flip и его функции

2019-07-13, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Телефон Armor Flip и его функции; [26]
За питание отвечает батарея на 1200 мАч, которая обеспечивает автономную работу устройства в течение 13 суток. В наличие имеются: microUSB-порт, стандартный выход для наушников на 3,5 мм, Bluetooth-модуль и экстренная кнопка SOS.Аппарат получил камеру с датчиком на 1,3 МП со вспышкой, которую можно использовать в качестве фонарика. Он способен работать с двумя SIM-картами, выступать в роли FM-тюнера и аудиопроигрывателя. Для хранения треков можно использовать карту памяти microSD.Раскрытие телефона можно использовать для принятия входящего звонка, не нажимая дополнительных кнопок. Разработчик обещает, что ресурс механизма рассчитан на 100 тысяч раскрытий. Внутренний дисплей имеет диагональ 2,4 дюйма, обеспечивая разрешение 320 х 240 пикселей. На внешней стороне установлен цветной экран на 1,4 дюйма.О стоимости модели пока неизвестно.


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