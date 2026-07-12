Телефон Nokia 102 4G получит ёмкий аккумулятор

Заслуживающий доверия информатор HMD_MEME'S опубликовал подробности о кнопочном телефоне Nokia 102 4G 2026 года, релиз которого ожидается в ближайшее время. Устройству приписывают наличие обновленного дизайна, синей и оранжевой расцветок корпуса, 1,8-дюймового LCD-экрана, основной камеры с разрешением 0,3 Мп, 64 МБ оперативной памяти, 128 МБ флеш-памяти, съемной батареи ёмкостью 1200 мАч, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.0, поддержки Dual LTE, 3,5-мм аудиогнезда, интерфейса USB-C и защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP52. Ориентировочная цена телефона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 23 долларов.