Телефон Nokia 300 Charge с АКБ на 3500 мАч оценили в 35 долларов

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 300 Charge, которая может похвастаться батареей ёмкостью 3700 мАч. Этого хватит на 40 дней работы в режиме ожидания и до 37 часов в режиме разговоров. Новинка также характеризуется обратной 10-Вт зарядкой через интерфейс USB-C, светодиодным фонарем, который в два раза ярче iPhone 16 Pro, 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320:240 точек, процессором Unisoc SC6531E, предустановленной операционной системой S30+, 4 МБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, 3,5-мм аудиогнездом, камерой с разрешением 320:240 точек, поддержкой сотовых сетей 2G в диапазонах 900 и 1800 МГц, а также корпусом с габаритами 136,6:55:14,94 мм и массой 138 граммов. Цена телефона составляет 35 долларов.