Телефон ZmBIZI Z2 за 550 долларов платит вам за использование телефона

В наши дни большую часть своей жизни проживаем на смартфонах, что наши мобильные устройства просто полны ценных данных, которые мы часто бессознательно и свободно передаем всем крупным технологическим компаниям: наши привычки в отношении расходов, наши личные предпочтения, наши местоположения и многое другое. Поскольку мы действительно не можем жить без наших телефонов, а технологические компании не собираются прекращать монетизацию наших данных без боя, мы модем также получить свою долю пирога.

ZmBIZIphones, стартап из Лос-Анджелеса, поддерживаемого финансово-технологическим кредитором Street Cred Capital, который пытается заставить наши телефоны работать на нас. И его новый телефон Z2, и его собственное программное обеспечение предназначены для того, чтобы делиться с вами прибылью, которую генерируют ваши мобильные данные. ZmBIZI делает ставку на свой новый разблокированный телефон 4G Z2 за 550 долларов. Он будет оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + с высоким разрешением 1080 x 2400 пикселей, с соотношение сторон 20: 9, процессором MediaTek Helio P60, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Основным преимуществом этого телефона является то, что вы можете зарабатывать монеты ZmBIZI, используя партнерские приложения или выполняя обычные задачи на смартфоне на Z2. Это похоже на использование веб-сайтов с возвратом денег. Каждая монета ZmBIZI эквивалентна 0,01 доллара США, и когда вы накопите не менее 20 долларов США, вы можете переместить свои монеты на цифровую дебетовую карту Visa, предварительно загруженную на телефон, что позволяет вам использовать эти деньги в реальном мире.
Комментарии и отзывы ZmBIZI Z2
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