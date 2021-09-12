Телеприставка Amazon Fire TV Stick 4K оценена в $55

Компания Amazon пополнила ассортимент телеприставок моделью Amazon Fire TV Stick 4K Max, которая приходит на смену трехлетней Amazon Fire TV Stick 4K. Новинка характеризуется неназванной платформой с тактовой частотой 1,8 ГГц и приростом производительности на 40% в сравнении с предыдущим поколением, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, голосовым пультом Alexa, доступом к Amazon Appstore, поддержкой множества потоковых сервисов, поддержкой игрового сервиса Luna посредством нового джойстика и режима Auto Low Latency Mode для лучшего игрового процесса. Новинка станет доступна для покупки в США 7 октября по цене в 55 долларов.

Комментарии и отзывы Amazon Fire TV Stick 4K
Телеприставка Amazon Fire TV Stick 4K оценена в $55...
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