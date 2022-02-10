Телевизионный бренд Mitchell & Brown представил 65-дюймовый 4K Smart TV с ОС Android TV

Android TV предоставляет пользователям доступ к широкому спектру услуг видео по запросу, таких как Netflix, Disney+, Amazon Prime и Freeview Play. А для наилучшего качества изображения светодиодный дисплей поддерживает декодирование форматов HDR, включая HLG и Dolby Vision. Телевизор JB-65UHD18114KBLA с ультратонкой рамкой с практически безрамочным дизайном оснащен двумя динамиками мощностью 12 Вт, а также встроенным активным сабвуфером. Если вы предпочитаете выводить звук на внешний источник, есть оптическое подключение и подключение eARC.