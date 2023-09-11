Телевизор Grundig Nano QLED GH 8700 выйдет в России

Компания Grundig пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью класса Nano QLED GH 8700, который доступен в размерах на 55 и 65 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется панелью Nano QLED с разрешением 4K Ultra HD, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой миллиарда цветовых оттенков, поддержкой MEMC, HDR10+, Dolby Vision IQ и режима Filmmaker mode, 36-Вт акустической системой с четырьмя динамиками, поддержкой Dolby Atmos и настройкой от компании ELAC, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой переменной частоты обновления (VRR), автоматическим режимом низкой задержки (ALLM) и предустановленной ОС Google TV. В российской продаже телевизор появится в ноябре этого года.