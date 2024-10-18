Телевизор Hisense 110UX оценили в 20 тысяч долларов

Телевизор характеризуется 110-дюймовой панелью с подсветкой Mini-LED, 40000 участками локального затемнения, разрешение 4K, технологией ULED X, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 10000 нит, поддержкой Dolby Vision HDR, IMAX Enhanced и режима Filmmaker Mode, совместимостью с NVIDIA G-Sync, Dolby Gaming и Freesync Premium Pro, адаптером Wi-Fi 6E, 95-процентным охватом цветовой палитры BT.2020, регулировкой окружающего освещения и акустической системой формата 4.2.2 с поддержкой Dolby Atmos Flex Connect.