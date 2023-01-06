Телевизор Hisense ULEDX Mini LED 4K получил 80 Вт звука

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью ULEDX Mini LED 4K, который может похвастаться панелью с 20 000 мини-светодиодов и 5000 зон подсветки. Новинка характеризуется максимальной яркостью 2500 кд/м2, чипом Hisense Hi-View Engine X для автоматической регулировки яркости на базе ИИ, контрастностью, втрое превышающей обычные OLED-телевизоры (150000:1) и в два раза более широким динамическим диапазоном, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, акустической системой из 7 динамиков суммарной мощностью 80 Вт и поддержкой технологий Dolby Atmos, Dolby Vision и AMD Freesync Premium Pro. Цена и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.

Представлена ТВ-приставка Nokia Streaming Box 8010…
Сетевые источники сообщают о выходе телевизионной приставки Nokia Streaming Box 8010, которая оценена в 1…
Новая ТВ-приставка Apple TV 4K обойдется в $130…
Компания Apple пополнила ассортимент ТВ-приставок новым поколением Apple TV 4K, которая станет доступна д…
Starwind начала продажи доступного 4K телевизора на 58 дюймо…
В России в продажу поступила модель Starwind SW-LED58UG401. Ее отличительными качествами являются большой…
Представлен проектор XGimi Mogo 2 Pro…
Компания XGimi представила проектор Mogo 2 Pro, который, в числе прочего, получил функции интеллектуально…
Проектор Redmi Projector Pro оценен в 140 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент проекторов моделями Redmi Projector и Redmi Projector Pro, которые …
70-дюймовый Xiaomi Mi TV ES70 оценен в $500…
Компания Xiaomi выпустила в Китае 70-дюймовый телевизор Mi TV ES70, который стоит всего 510 долларов! Нов…
Телевизор Redmi Smart TV A70 оказался защищенным …
Несколько дней назад компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Redmi Smart TV A70, котора…
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?…
Компания realme уже вовсю начала продавать свои умные телевизоры на российском рынке. Мы протестировали м…
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
Лучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другиеЛучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другие
Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории "цена-качество" для фильмов, сериалов и игр
Лучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтингЛучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтинг
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor