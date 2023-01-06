Телевизор Hisense ULEDX Mini LED 4K получил 80 Вт звука

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью ULEDX Mini LED 4K, который может похвастаться панелью с 20 000 мини-светодиодов и 5000 зон подсветки. Новинка характеризуется максимальной яркостью 2500 кд/м2, чипом Hisense Hi-View Engine X для автоматической регулировки яркости на базе ИИ, контрастностью, втрое превышающей обычные OLED-телевизоры (150000:1) и в два раза более широким динамическим диапазоном, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, акустической системой из 7 динамиков суммарной мощностью 80 Вт и поддержкой технологий Dolby Atmos, Dolby Vision и AMD Freesync Premium Pro. Цена и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.