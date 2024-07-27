Телевизор Huawei Smart Screen S5 Pro оценен в $1515

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen S5 Pro, в которую вошли модели с размерами 65, 75 и 86 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 240 Гц, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 4-ядерной платформой Cortex-A73, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, четырьмя 10-Вт динамиками с поддержкой фирменной технологии Histen, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.2, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, тремя интерфейсами HDMI 2.1 и портом USB 3.0. Телевизоры уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 825, 1100 и 1515 долларов соответственно.

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