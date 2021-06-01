Телевизор Huawei Smart Screen SE вышел в Китае

Компания Huawei дала старт китайским продажам телевизоров Huawei Smart Screen SE с 55 и 65-дюймовыми экранами, которые оценены в 516 и 673 доллара. Новинки характеризуются разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR Vivid, функцией улучшения качества картинки Honghu, фильтром синей части спектра света, фирменной ОС HarmonyOS, звуковой системой Huawei Sound, всплывающей 13-Мп камерой, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и NFC, а также стереофоническими динамиками. Одной из особенностей HarmonyOS является возможность работы в многоэкранном режиме – связка строится из телевизора, ноутбука и смартфона. Также отмечается упрощенный обмен файлами на большом экране.

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