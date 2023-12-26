Телевизор Huawei Smart Screen V5 оценили в $2500

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart Screen V5, которая основана на 85-дюймовой панели SuperMiniLED с разрешением 4K, 576 разделами подсветки и пиковой яркостью 1600 кд/м2. Новинка также характеризуется поддержкой масштабирования разрешения от 1080p до 4K, алгоритмом динамической компенсации в разрешении 4K при 120 к/с, низким уровнем синего света, автоматической регулировкой яркости, антибликовой технологией, пультом дистанционного управления Huawei Lingxi с поддержкой различных жестов, акустической системой формата 2.1, динамиками Huawei Sound и предустановленной операционной системой Hongmeng HarmonyOS 4. Цена телевизора составляет 2500 долларов.