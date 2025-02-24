Телевизор Infinix Y1V QLED TV оценен в 160 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров моделью Y1V QLED, которая обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 160 долларов. Новинку оснастили 40-дюймовой QLED-панелью с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), пиковой яркостью 280 нит, кадровой частотой 60 Гц, двумя 8-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, четырёхъядерной платформой, 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB, портом RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, предустановленной ОС Linux с множеством загруженных приложений и поддержкой Miracast для трансляции экранов смартфонов на телевизор.

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