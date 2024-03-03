Телевизор LG OLED Evo G4 2024 оценен в 25 тысяч долларов

Компания LG представила флагманские телевизоры OLED Evo C4 (2024) и OLED Evo G4 (2024), которые появятся в продаже 17 марта. Первая модель характеризуется чипом Alpha 11 с функциями ИИ, панелями с разрешение 4K, кадровой частотой до 144 Гц, технологией Brightness Booster Max для увеличения яркости подсветки. OLED Evo C4, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для более плавной картинки, предустановленной операционной системой WebOS с распознаванием голосовых команд, персонализированными профилями пользователей и выдачей индивидуальных рекомендаций. Старшая модель отличается процессором Alpha 9 AI Gen 7. 42-дюймовый телевизор LG OLED Evo C4 оценен в 1500 долларов, а 83-дюймовая версия – в 5400 долларов. Что до Evo G4, то он обойдется в 2600 долларов за 55-дюймовый вариант и 25000 долларов за 97-дюймовую версию.

Телевизор LG OLED Evo G4 2024 оценен в 25 тысяч долларов …
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