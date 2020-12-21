Телевизор OnePlus TV 32Y1 получил важное обновление

Помимо выхода на рынок бюджетных смартфонов, OnePlus в этом году также представила бюджетные смарт-телевизоры. Первые доступные телевизоры компании называются OnePlus TV 32Y1 и OnePlus TV 43Y1, который в первый же месяц после релиза получили два крупных обновления прошивки. Теперь бренд начал выпуск третьего обновления. В нём функция OnePlus Connect получила поддержку новых функций голосового помощника Amazon Alexa и, что наиболее важно, последняя сборка улучшает стабильность Google Chromecast. Обновление в настоящее время выпускается партиями и в ближайшие дни должно появиться на всех устройствах. Конечно, данный голосовой помощник не поддерживает русский язык, что довольно грустно, но это уже хорошие новости.

Комментарии и отзывы OnePlus TV 32Y1
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