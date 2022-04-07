Телевизор OnePlus TV 43 Y1S Pro оценен в $400

Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров моделью TV 43 Y1S Pro, которая получила 43-дюймовую панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG, однокристальной системой MediaTek MT9216, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержкой технологии MEMC для компенсации размытие в динамичных сценах и для повышения плавности картинки, поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5ГГц) и Bluetooth 5.0 LE, тремя разъемами HDMI, двумя интерфейсами USB, контроллером Ethernet, 24-Вт аудиосистемой, предустановленной ОС Android TV 10 с прошивкой OxygenPlay 2.0 и поддержкой голосового помощника Google Assistant. Цена телевизора составляет 400 долларов.