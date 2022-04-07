Телевизор OnePlus TV 43 Y1S Pro оценен в $400

Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров моделью TV 43 Y1S Pro, которая получила 43-дюймовую панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG, однокристальной системой MediaTek MT9216, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержкой технологии MEMC для компенсации размытие в динамичных сценах и для повышения плавности картинки, поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5ГГц) и Bluetooth 5.0 LE, тремя разъемами HDMI, двумя интерфейсами USB, контроллером Ethernet, 24-Вт аудиосистемой, предустановленной ОС Android TV 10 с прошивкой OxygenPlay 2.0 и поддержкой голосового помощника Google Assistant. Цена телевизора составляет 400 долларов.

Huawei запустила в продажу новые телевизоры Huawei Vision S…
Huawei запустила в продажу новые телевизоры Huawei Vision SHuawei начала продавать серию Vision S в Европе. Huawei анонсировала телевизоры Vision S почти год назад,…
Представлены телевизоры OnePlus TV Y1S и Y1S Edge…
Представлены телевизоры OnePlus TV Y1S и Y1S EdgeКомпания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров моделями Y1S и Y1S Edge, каждая из которых получила 32…
Sony выпускает доступный 4K OLED-телевизор Bravia XR A75K…
Sony выпускает доступный 4K OLED-телевизор Bravia XR A75KSony проводит активную кампанию по захвату значительной части рынка телевизоров, выпустив потенциально до…
100-дюймовый Redmi Max 100 доступен для заказа…
100-дюймовый Redmi Max 100 доступен для заказаБренд Redmi начал прием предзаказов на 100-дюймовый телевизор Redmi Max 100, который стоит 3150 долларов.…
Представлены новые телевизоры Vu Masterpiece Glo QLED с безр…
Представлены новые телевизоры Vu Masterpiece Glo QLED с безрСегодня была представлена новая линейка телевизоров Vu Masterpiece Glo QLED класса люкс. Они доступны с 5…
ASUS планирует выпустить свой первый OLED-телевизор…
ASUS планирует выпустить свой первый OLED-телевизорИзвестный бренд смартфонов и ноутбуков ASUS готовится к запуску своего первого OLED-телевизора в Индии. Э…
Выпущен 100-дюймовый 4K-телевизор Redmi Max с Dolby Vision…
Выпущен 100-дюймовый 4K-телевизор Redmi Max с Dolby VisionВ Китае запущен 100-дюймовый телевизор Redmi Max со светодиодной подсветкой Ultra-HD. Он оснащен экраном …
TCL выпускает новые доступные телевизоры Google TV…
TCL выпускает новые доступные телевизоры Google TVTCL выпустит доступные серии 4K-телевизоров P735 и C635 с уже установленным пользовательским интерфейсом …
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor