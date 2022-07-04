Телевизор OnePlus TV 50 Y1S Pro оценен в 420 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров моделью OnePlus TV 50 Y1S Pro, которая получила предустановленную операционную систему Android TV 10 с фирменной оболочкой OxygenPlay 2.0. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой HDR10+ и HLG, технологией Gamma Engine для улучшения изображения, технологией MEMC для компенсации размытости в динамичных сценах, функцией ALLM для уменьшения задержки, четырехъядерной платформой MediaTek MT9216, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 LE, тремя разъемами HDMI и двумя USB, сетевым контроллером Ethernet и 24-Вт аудиосистемой Dolby Audio. Цена OnePlus TV 50 Y1S Pro составляет 420 долларов.