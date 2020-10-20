Телевизор Oppo Smart TV S1 оценен в $1050

Компания Oppo пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart TV S1, которая получила 65-дюймовую QLED-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется поддержкой кадровой частоты 120 Гц, 120% охватом цветовой палитры NTSC, 120 зонами яркости, пиковой яркостью 1500 кд/кв.м, четырехъядерной платформой MediaTek MT9950, акустикой формата 5.1.2 из 18 громкоговорителей, поддержкой Dolby Atmos, выдвижной камерой, модулями Wi-Fi 6 и NFC, 8,5 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, интеллектуальным голосовым помощником, а также предустановленной операционной системой ColorOS TV. Телевизор появится в китайской продаже 1 ноября по цене 1050 долларов.