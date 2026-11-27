Телевизор REDMI TV A55 2027 оценили в 300 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью REDMI TV A55 2027, которая получила 55-дюймовую матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой от 60 Гц до 165 Гц, поддержкой технологии компенсации движения MEMC, двумя 10-Вт стереодинамиками и двумя низкочастотными фазоинверторами, 5-ядерной платформой A55, 1,5 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами USB-A 2.0, а также разъемами AV, Ethernet и S/PDIF, предустановленной программной оболочкой HyperOS 4 и голосовым ИИ-помощником Xiao Ai. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 300 долларов.