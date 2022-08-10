Телевизор Redmi A65 2022 оценен в 310 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных телевизоров моделью Redmi A65 2022 года (каталожное обозначение L65R8-A), которая появится в продаже 14 августа по цене в 310 долларов. Новинка характеризуется разрешением 4К, стандартной частотой обновления изображения 60 Гц, контрастностью 1200:1, 78% охватом цветовой палитры DCI-P3, стереодинамиками мощностью 20 Вт, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами USB 2.0 Type-A и двумя HDMI, металлическим корпусом uniboby, а также предустановленной операционной системой Android TV с фирменной оболочкой MIUI for TV.