Телевизор Redmi A75 2024 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам доступного телевизора Redmi A75 2024, который оценен в Китае в 420 долларов. Представленная чуть больше месяца назад новинка характеризуется 75-дюймовой матрицей с разрешением 4K, металлическим корпусом, кадровой частотой 120 Гц, точностью цветопередачи Delta E<2, 10-битной глубиной цвета, четырехъядерным процессором Arm Cortex-A35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi (5 ГГц и 2,4 ГГц), а также двумя динамиками общей мощностью 20 Вт. О перспективах глобального релиза телевизора пока не сообщается.

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