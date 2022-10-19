Телевизор Redmi Smart TV A70 оказался защищенным

Несколько дней назад компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Redmi Smart TV A70, которая появится в продаже 31 октября по цене в 300 долларов. Сегодня стало известно, что сам производитель называет новинку защищенным устройством. Телевизор был проверен на падения из вертикального положения, 12 000 испытаний разъёмов, работу в диапазоне температур от –25 °C до +60 °C, а также на 12 тысяч использований разъемов.

Напомним, что Redmi A70 оснащается корпусом с металлической рамкой, 70-дюймовой 4K-панелью, частотой обновления 60 Гц, 78% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью до 300 кд/кв.м, статической контрастностью до 5000:1, платформой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi, работающим на частоте 2,4 ГГц и двумя 10-Вт динамиками.