Телевизор Redmi Smart TV A75 2022 появился в продаже

Компания Redmi выпустила в китайскую продажу смарт-телевизор A75 2022, который оценен в 515 долларов. Новинка оснащается 75-дюймовой панелью с разрешением 4K, частотой обновления изображения 60 Гц, 78% охватом цветового пространства DCI-P3, неназванной платформой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, акустической системой с двумя 10-Вт громкоговорителями, двумя разъемами HDMI и двумя портами USB, а также разъемом RJ-45 для доступна к проводной сети. Когда телевизор появится в глобальной продаже и какой окажется его цена, пока не сообщается.