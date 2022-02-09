Телевизор Redmi Smart TV X43 оценен в 390 долларов

Компания Redmi пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделью Redmi Redmi Smart TV X43, которая оценена в Индии в 387 долларов. Старт продаж намечен на 16 февраля. Новинку оснастили 43-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K) поддержкой Dolby Vision, HDR 10+ и 85% охватом цветовой палитры NTSC, поддержкой технологии MEMC для устранения размытия в играх, двумя динамиками мощностью по 15 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS-HD, DTS Virtual:X и Dolby Atmos eARC, предустановленной ОС Android TV 10 с прошивкой PatchWall, встроенным Chromecast и поддержкой голосового помощника Google Assistant, а также пультом дистанционного управления.