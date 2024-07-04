Телевизор TCL 115X955 оценили в 2 миллиона рублей

Компания TCL дала старт российским продажам флагманского телевизора TCL 115X955, который оценен в 2 миллиона рублей. Новинка характеризуется 115-дюймовой панелью QD-Mini LED с 20000+ участками локального затемнения, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц VRR, пиковой яркостью HDR 5000 нит, контрастностью 7000:1, 98% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий Dolby Vision, HDR10+ и HDR10, сертификацией IMAX, антибликовым покрытием, 160-Вт акустической системой формата 6.2.2 от Onkyo с поддержкой Dolby Atmos и DTS VIRTUAL:X, процессором AiPQ Engine 3.0, игровым режимом Game Master 2.0, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, адаптером Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсами HDMI 2.0, HDMI 2.1, RJ-45 и USB.

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