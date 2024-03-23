Телевизор TCL C12H оценили в 4700 долларов

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров серией C12H, в которую вошли модели с диагональю 75, 85 и 95-дюймов. На дебютном китайском рынке новинки оценены в 2075, 3045 и 4700 долларов соответственно. Телевизоры характеризуются матрицами QD-Mini LED с 2160 зонами подсветки, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью XDR 3500 нит, контрастностью 35 000 000:1, 157-процентным покрытием цветового пространства BT.709, однокристальной системой Lingyao Chip M2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой формата 2.2.2 суммарной мощностью 120 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсом HDMI 2.1, а также портами USB 2.0 и USB-A 3.0. Когда новинки появятся в международной продаже, пока не сообщается.

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