Телевизор TCL X11G Max оценен в 11 тысяч долларов

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью TCL X11G Max, которая обойдется в Китае почти в 11 тысяч долларов. Новинку оснастили 115 дюймовой VA-панелью с QD-Mini LED подсветкой, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью XDR 5000 нит, контрастностью 7000:1, поддержкой HDR, HDR10+, Dolby Vision, HLG, Dolby Vision IQ и сертификацией IMAX Enhanced, платформой Lingyao M2, отдельным процессором для улучшения качества изображения TXR Mini LED, 6 ГБ ОЗУ DDR4 3200 и 128 ГБ флеш-памятью, 220-Вт акустической системой Onkyo 6.2.2 Hi-Fi с шестью динамиками, двумя сабфуверами и поддержкой Dolby Atmos, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, а также портами USB 3.0 и USB 2.0.

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