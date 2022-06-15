Телевизор Thunderbird 65S535D подешевел до $450

Сетевые источники сообщают, что в китайском магазине JD.com продают 65-дюймовый 4K-телевизор Thunderbird 65S535D по цене 450 долларов. Снижение цены приурочено к распродаже. Телевизор характеризуется тонкими рамками, подсветкой 90 секций в шахматном порядке, пиковой яркостью 700 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой компенсации движений MCDI, четырехъядерной платформой MTK9652, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, двумя интерфейсами USB 2.0 и тремя HDMI 2.0, сетевым разъёмом RJ-45, AV-входом и аудиовыходом.

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