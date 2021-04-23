Телевизор Xiaomi Mi QLED 75 оценен в 1590

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Mi QLED 75", которая оценена в Индии в 1590 долларов. Новинка характеризуется 75-дюймовой QLED-панелью с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, 192 зонами подсветки, поддержкой MEMC, HDR 10+ и Dolby Vision, аудиосистемой с шестью громкоговорителями мощностью 30 Вт и поддержкой Dolby Audio, тремя интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой голосового помощника Google и поддержкой Amazon Alexa в одном из грядущих обновлений, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и предустановленной операционной системой Android TV 10.

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