Телевизор Xiaomi Smart TV X Series 2024 Edition оценен в $345

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Smart TV X Series 2024 Edition, в которую вошли модели с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Новинки станут доступны для покупки в Индии 30 августа по цене в 345, 430 и 475 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются разрешением 4K, углом обзора 178 градусов, 94% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой MEMC, Dolby Vision и Vivid Picture Engine, двумя 15-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, DTS Virtual:X и DTS X, предустановленной фирменной надстройкой PatchWall на базе Google TV, 4-ядерной платформой Cortex A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI 2.1 (один с ARC), двумя разъемами USB 2.0, портом Ethernet и 3,5-мм аудиогнездом.