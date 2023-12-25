Телевизор Xiaomi TV A50 оценен в 215 долларов

Компания Xiaomi представила в Китае телевизор Xiaomi TV A50, который появится в продаже 31 декабря по цене в 215 долларов. Новинка характеризуется цельным металлическим Unibody-корпусом, 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), точностью цветопередачи ΔE≈2, возможностью отображения 1,07 миллиарда цветовых оттенков, кадровой частотой 60 Гц, углом обзора 178 градусов, однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex A35, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 ГГц/2,4 ГГц и Bluetooth 5.0, разъемами USB, HDMI, AV, ATV/DTMB, Ethernet и S/PDIF, а также предустановленной фирменной прошивкой MIUI.