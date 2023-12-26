Телевизор Xiaomi TV A75 оценили в 430 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделями Xiaomi TV A55, A65, A70 и A75 с соответствующей диагональю экрана. Новинки характеризуются металлическим корпусом, разрешением 3840:2160 пикселей, соотношением дисплея к передней панели 97,2%, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, точностью цветопередачи ΔE≈2, кадровой частотой 60 Гц, двумя 10-Вт стереодинамиками с поддержкой DTS, однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (5 ГГц/2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами USB, двумя портами HDMI (один с поддержкой ARC), разъемами AV, ATV/DTMB, Ethernet и S/PDIF, а также предустановленной прошивкой MIUI с голосовым управлением Xiao Ai. Телевизоры оценены в Китае в 230, 320, 365 и 420 долларов соответственно.