Телевизор Xiaomi TV EA75 подешевел до 400 долларов

Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый телевизор Xiaomi TV EA75, который теперь стоит всего 400 долларов. Данная модель характеризуется разрешением 4К, частотой обновления 60 Гц, двумя 10-Вт динамиками, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 1,5 оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной ОС MIUI for TV 3.0. Ранее топ-менеджер Innolux Ян Чжусян заявил, что уже в январе следующего года стоимость ЖК-панелей достигнет рекордно низких значений. Стало быть, подобные телевизоры станут еще дешевле. Впрочем, к третьему кварталу снижение стоимости прекратится.

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