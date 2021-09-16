Телевизор Xiaomi TV Q1E оценен в 800 евро

Компания Xiaomi представила в Европе умный телевизор Xiaomi TV Q1E, который станет доступен для покупки в ноябре по цене в 800 евро. Новинка оснащается 55-дюймовой QLED-панелью с разрешением 4K, стандартной частотой обновления 60 Гц, поддержкой технологии улучшения картинки MEMC, 103-процентным охватом цветовой палитры NTSC и 97-процентным охватом DCI-P3, максимальной яркостью 1000 кд/кв.м, контрастностью 10 000:1, тонкой алюминиевой рамкой, акустикой с двумя широкополосными громкоговорителями мощностью 30 Вт, поддержкой Dolby Audio и DTS-HD, предустановленной операционной системой Android 10, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также однокристальной системой MediaTek MT9611.

Комментарии и отзывы Xiaomi TV Q1E
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