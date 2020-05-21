Телевизор для дачи Samsung The Terrace оценен в $3455

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделью The Terrace, которая предназначена для работы в загородном доме. Новинка характеризуется защитой от воды согласно степени IP55, QLED-панелью с разрешением 4К, двухканальной акустической системой мощностью 20 Вт, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, встроенным приемником HDBaseT и яркостью до 2000 кд/кв.м. Версия с 55-дюймовой матрицей обойдется в 3455 долларов, вариант на 65 дюймов оценен в 5000 долларов, а за панель с диагональю 77 дюймов попросят 6500 долларов. Телевизор уже продается в США и Канаде, а совсем скоро выйдет в Европе, Австралии и других регионах.