Телевизоры Cinema TV Action привезли в Индию

Малоизвестная нам компания Vu Technologies запустила в Индии интеллектуальные телевизоры серии Cinema TV Action. Эти телевизоры с разрешением 4K представлены в двух диагоналях (55 дюймов и 65 дюймов) и могут похвастаться такими функциями, как MEMC и Dolby Vision, а также 100 Вт динамиками. Только представьте — вам не нужны колонки, так как телевизор сам способен играть крайне громко. Новые телевизоры Vu Cinema TV Action уже доступны для покупки на Amazon и у розничных партнеров по всей стране. Тем не менее, как сообщается, представители компании заявили, что телевизоры также будут доступны на Flipkart. К сожалению, пока что информации о релизе на территории России нет, так что нужно подождать новостей от производителя по этому поводу.