Телевизоры Hiper QLED Smart TV вышли в России

Компания Hiper выпустила в России телевизоры серии QLED Smart TV, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются QLED-панелями с разрешением 4K, пиковой яркостью 300 нит, кадровой частотой 60 Гц, контрастностью 5000:1, углами обзора 178 градусов, двумя динамиками мощностью 18 Вт или 20 Вт с поддержкой Dolby Digital+, 4-ядерной платформой Cortex-A53, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android AOSP + TV UI, интерфейсами Ethernet, SPDIF, HDMI 2.1, AV, VGA (D-SUB), RF, USB и 3,5-мм гнездом для наушников, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Цены на телевизоры стартуют от 26990 рублей.