Телевизоры Hisense E8N Pro появились в продаже

Компания Hisense дала старт китайским продажам телевизоров E8N Pro, которые были представлены пару недель назад. Новинки оснащаются матрицами с подсветкой Mini LED и технологией ULED X, разрешением 4K, частотой обновления изображения до 288 Гц, 95-процентным охватом цветовой гаммы, пиковой яркостью XDR Pro 5000 нит, 1664, 2160, 2376 и 2592 зонами подсветки соответственно, поддержкой Dolby Vision, сертификацией Frame Pictures MAX и IMAX, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, звуковой системой 2.1.2 с сабвуфером на 25 Вт и поддержкой Hi-sound Pro Teana и Dolby Atmos, портами HDMI 2.1, а также поддержкой Dolby Games, GAME MEMC и FreeSync Premium. Телевизоры оценены в 1105, 1310, 1795 и 3180 долларов за модели с диагоналями 65, 75, 85 и 100 дюймов соответственно.

Проектор Hisense Laser Mini Projector C1 вышел в России…
Компания Hisense объявила о российском релизе проектора Laser Mini Projector C1, который основан на трехц…
Представлен телевизор Hisense U8N…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой Hisense U8N, в которую вошли модели с диагона…
Телевизор TCL C855 представлен на международном рынке…
Компания TCL представила телевизоры серии TCL C855, которая состоит из моделей с диагональю 65, 75, 85 и …
Телевизоры Hisense E8N Pro появились в продаже …
Компания Hisense дала старт китайским продажам телевизоров E8N Pro, которые были представлены пару недель…
За гарнитуру Apple Vision Pro просят 500 тысяч рублей …
Сервис CDEK.Shopping начал принимать заказы на гарнитуру виртуальной реальности Apple Vision Pro. Устройс…
Представлен 115-дюймовый телевизор TCL X955 Max…
Компания TCL в рамках проходящей сейчас в Берлине выставки KOOP 2024 представила огромный телевизор TCL X…
85-дюймовый телевизор Sony BRAVIA 9 оценен в $5500…
Компания Sony пополнила ассортимент флагманских телевизоров линейкой Sony BRAVIA 9, в которую вошли модел…
Samsung Knox появится и на умных телевизорах…
Технология Samsung Knox уже десять лет является важнейшей частью устройств компании Samsung, защищая поль…
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor