Телевизоры Hisense E8N Pro появились в продаже

Компания Hisense дала старт китайским продажам телевизоров E8N Pro, которые были представлены пару недель назад. Новинки оснащаются матрицами с подсветкой Mini LED и технологией ULED X, разрешением 4K, частотой обновления изображения до 288 Гц, 95-процентным охватом цветовой гаммы, пиковой яркостью XDR Pro 5000 нит, 1664, 2160, 2376 и 2592 зонами подсветки соответственно, поддержкой Dolby Vision, сертификацией Frame Pictures MAX и IMAX, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, звуковой системой 2.1.2 с сабвуфером на 25 Вт и поддержкой Hi-sound Pro Teana и Dolby Atmos, портами HDMI 2.1, а также поддержкой Dolby Games, GAME MEMC и FreeSync Premium. Телевизоры оценены в 1105, 1310, 1795 и 3180 долларов за модели с диагоналями 65, 75, 85 и 100 дюймов соответственно.