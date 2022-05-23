Телевизоры Huawei Smart Screen SE выходят в Китае

Компания Huawei начала принимать предварительные заказы в Китае на телевизоры серии Huawei Smart Screen SE, которые были представлены почти месяц назад. 43-дюймовый вариант SE43 оценен в 255 долларов, SE55 – 330 долларов, SE65 – 480 долларов, SE55 Pro – 390 долларов и SE65 Pro – 540 долларов. Модели с приставкой Pro отличаются 12-Мп веб-камерой, а потому и стоят дороже. Старт розничных продаж намечен на 31 мая.

Новинки также характеризуются 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, поддержкой технологии MEMC, разъемом HDMI 2.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, частотой обновления изображения 120 Гц и 92% охватом цветовой гаммы DCI-P3.
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