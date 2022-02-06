Телевизоры OnePlus TV Y1S и Y1S Edge готовы к выходу

Компания OnePlus поделилась тизерами смарт-телевизоров OnePlus TV Y1S и OnePlus TV Y1S Edge, официальный релиз которых ожидается в ближайшее время. О грядущих новинках известно, что это модели с диагональю 32 и 43 дюйма по диагонали. Также сообщается о поддержке расширенного динамического диапазона HDR10+, 20-Вт аудиосистеме Dolby Audio, модуле Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц и предустановленной ОС Android TV 11.

Напомним, что в прошлом году китайский производитель выпустил доступный 40-дюймовый телевизор OnePlus TV Y1 с разрешением 1920:1080 пикселей, 4-ядерной платформой, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ флеш-памяти и контроллером Ethernet.
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