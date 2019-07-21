Телевизоры Panasonic GX600 серии 4K HDR

Японская компания выпустила 14 новых телевизоров в Индии, в том числе линейку 4X HDR светодиодных телевизоров GX600 и флагманский 75-дюймовый телевизор. Также запущено несколько доступных телевизоров, размеры которых начинаются с 32 дюймов.

Серия GX600 доступна в различных размерах от 43 до 65 дюймов и имеет 4K HDR светодиодные панели во всем диапазоне. Линейка Smart TV поддерживает Google Assistant и Amazon Alexa , интерфейс My Home 3.0 и поддержку Dolby Vision HDR. В интерфейсе Smart TV поддерживаются популярные платформы потокового видео.Телевизионная линейка дополнительно оснащена новым процессором HCX, который улучшает производительность с контентом 4K и HDR. У Panasonic есть широкий выбор телевизоров, доступных в Индии, включая 55-дюймовые FZ950 и 65-дюймовые OLED-телевизоры FZ1000. Помимо линейки GX600, также представлены HD-разрешение 32GS595DX и full-HD 43GS595DX.