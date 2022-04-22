Телевизоры Realme Smart TV X Full HD готовы к выходу

Компания Realme объявила о том, что официальный релиз телевизоров Realme Smart TV X Full HD состоится 29 апреля. При этом характеристики новинки китайский производитель уже раскрыл, неизвестны лишь цены. Итак, нас ждут две модели с 40 и 43-дюймовыми панелями с разрешением Full HD. Телевизоры характеризуются поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и HLG HDR, поддержкой Chroma Boost Picture Engine для улучшения качества картинки, неназванной четырехъядерной платформой от MediaTek с ядрами Cortex-A55 и графикой ARM Mali-G31, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV, четырьмя динамиками мощностью 24 Вт и поддержкой Dolby Audio.

Samsung может выпустить собственный раскладной QD-OLED-телев…
Samsung может выпустить собственный раскладной QD-OLED-телевНовый отчет показал, что Samsung Display планирует выпустить новый продукт, который сможет составить конк…
TCL объявляет о выпуске своих новейших мини-светодиодных тел…
TCL объявляет о выпуске своих новейших мини-светодиодных телTCL объявляет о выпуске своих новейших мини-светодиодных телевизоров 4K и звуковых панелей, отмеченных на…
Sony выпускает доступный 4K OLED-телевизор Bravia XR A75K…
Sony выпускает доступный 4K OLED-телевизор Bravia XR A75KSony проводит активную кампанию по захвату значительной части рынка телевизоров, выпустив потенциально до…
Телевизор OnePlus TV Y1S Pro показали на рендерах…
Телевизор OnePlus TV Y1S Pro показали на рендерахКомпания OnePlus опубликовала несколько тизеров, посвященных 43-дюймовому телевизору TV Y1S Pro. Тем самы…
Xiaomi OLED Vision Smart TV будет запущен с Android TV 11 и …
Xiaomi OLED Vision Smart TV будет запущен с Android TV 11 и Xiaomi находится на пороге анонса нового OLED Smart TV, который обладает довольно мощными функциями. Пред…
4K-телевизор Xiaomi TV P1E 65 …
4K-телевизор Xiaomi TV P1E 65 Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Xiaomi TV P1E 65, которая получила 65-дюймовую …
Представлен телевизор Sony Bravia XR A75K…
Представлен телевизор Sony Bravia XR A75KКомпания Sony пополнила ассортимент телевизоров моделью Bravia XR A75K 4K OLED, которая выйдет в варианта…
Выпущен 100-дюймовый 4K-телевизор Redmi Max с Dolby Vision…
Выпущен 100-дюймовый 4K-телевизор Redmi Max с Dolby VisionВ Китае запущен 100-дюймовый телевизор Redmi Max со светодиодной подсветкой Ultra-HD. Он оснащен экраном …
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor