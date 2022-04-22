Телевизоры Realme Smart TV X Full HD готовы к выходу

Компания Realme объявила о том, что официальный релиз телевизоров Realme Smart TV X Full HD состоится 29 апреля. При этом характеристики новинки китайский производитель уже раскрыл, неизвестны лишь цены. Итак, нас ждут две модели с 40 и 43-дюймовыми панелями с разрешением Full HD. Телевизоры характеризуются поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и HLG HDR, поддержкой Chroma Boost Picture Engine для улучшения качества картинки, неназванной четырехъядерной платформой от MediaTek с ядрами Cortex-A55 и графикой ARM Mali-G31, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV, четырьмя динамиками мощностью 24 Вт и поддержкой Dolby Audio.