Телевизоры Redmi L70M5-RA и L40M5-FA окажутся очень дешевыми

Один из боссов Xiaomi и руководитель Redmi Лу Вейбинг недавно подтвердил скорый выход телевизоров Redmi. Сегодня уже сетевые источники сообщили о том, что китайский производитель готовит минимум две модели с номерами L70M5-RA и L40M5-FA. Предполагается, что речь идет о телевизорах с диагональю 70 и 40 дюймов. Обе панели получат разрешение 4K (3840:2160 пикселей), а их цены будут «до смешного низкими». Будем надеяться, что оказавшись в российской рознице эти цены не окажутся в два раза выше, как это часто бывало с телевизорами Xiaomi.