Телевизоры Samsung 2022 года будут совместимы с GeForce NOW и Stadia

Samsung сделала смелый шаг в сторону постконсольного будущего, добавив сервисы потоковой передачи игр NVIDIA GeForce NOW и Google Stadia в качестве встроенных приложений в некоторые модели своей линейки смарт-телевизоров 2022 года. В телевизоры помимо USB встроены Bluetooth и Wi-Fi 6, поэтому вы можете напрямую подключать их к популярным беспроводным игровым контроллерам или даже в комбинации клавиатуры и мыши. Samsung интегрировала такие сервисы, как Utomic, GeForce NOW и Stadia, среди других подобных приложений, в свой новый пользовательский интерфейс для геймеров под названием Samsung Gaming Hub. Также есть другие приложения, важные для геймеров, такие как Twitch, YouTube Gaming и т. д. Ключевой особенностью Gaming Hub является его способность отображать игры из ваших различных библиотек на главном экране.

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