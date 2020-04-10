Телевизоры Samsung Lifestyle поставляются в экологически чистых коробках

2020-04-10, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Samsung Lifestyle ; [85]
Некоторые компании поставляют свою продукцию в интересных экологически чистых конструкциях, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и повысить осведомленность потребителей о потерях.

В случае с Samsung новая «экологическая упаковка» для телевизоров Lifestyle поставляется с дизайном из гофрированного картона, который позволяет покупателям формировать упаковку в небольшие торцевые столы, журнальные стойки, полки или дома для домашних животных.

Samsung отмечает, что точечный матричный дизайн применен к коробкам моделей Sero, Serif и Frame для легкой резки, а также QR-код внутри, который клиенты могут сканировать, чтобы открыть руководство по началу работы. Компания также заключила партнерское соглашение с Dezeen, британским журналом о стиле жизни, для участия в глобальном конкурсе, целью которого является награждение наиболее уникальных и практичных дизайнов, которые также будут включены в руководство по экологической упаковке.

Комментарии и отзывы Samsung Lifestyle
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