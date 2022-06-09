Телевизоры Samsung получат доступ к играм Xbox

Вон-Джин Ли (Won-Jin Lee), президент и руководитель группы сервисного обслуживания Samsung Electronics, заявил в пресс-релизе, что Xbox является неотъемлемым партнером Samsung и разделяет видение и стремление компании обеспечить непревзойденные возможности потоковой передачи игр в любой точке мира. «Мы рады углубить наше партнерство с Xbox, добавив приложение Xbox в Samsung Gaming Hub, которое теперь дает пользователям Samsung Smart TV доступ к сотням игр Xbox Game Pass. С той же легкостью, с которой наши клиенты смотрят прямые трансляции спортивных состязаний и транслируют фильмы на Samsung Neo QLED и QLED, теперь они могут играть в свои любимые игры», — заявили в компании Samsung. Напомним, что Samsung Gaming Hub станет доступен для пользователей 30 июня.