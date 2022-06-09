Телевизоры Samsung получат доступ к играм Xbox

Microsoft и Samsung заключили партнерское соглашение, чтобы перенести приложение Xbox на некоторые умные телевизоры 2022 года. Об этом сегодня сообщили обе компании. Приложение Xbox позволит пользователям Samsung Gaming Hub получить доступ к более чем 100 играм на телевизорах Smart TV 2022 года, включая Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED и серию Smart Monitor 2022 года. Благодаря партнерству Gaming Hub станет первой в мире платформой Smart TV, включающей приложение Xbox на Smart TV. Кроме того, благодаря абонементу Xbox Game Pass пользователи смогут играть в новые игры от Xbox Game Studios в первый же день их выпуска, а также наслаждаться культовыми франшизами от Bethesda Softworks и не только.

Вон-Джин Ли (Won-Jin Lee), президент и руководитель группы сервисного обслуживания Samsung Electronics, заявил в пресс-релизе, что Xbox является неотъемлемым партнером Samsung и разделяет видение и стремление компании обеспечить непревзойденные возможности потоковой передачи игр в любой точке мира. «Мы рады углубить наше партнерство с Xbox, добавив приложение Xbox в Samsung Gaming Hub, которое теперь дает пользователям Samsung Smart TV доступ к сотням игр Xbox Game Pass. С той же легкостью, с которой наши клиенты смотрят прямые трансляции спортивных состязаний и транслируют фильмы на Samsung Neo QLED и QLED, теперь они могут играть в свои любимые игры», — заявили в компании Samsung. Напомним, что Samsung Gaming Hub станет доступен для пользователей 30 июня.