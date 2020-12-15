Телевизоры Samsung получили приложение TikTok

Судьба TikTok в США, возможно, все еще висит на волоске, но бизнес социальной сети по всему миру продолжает оставаться лидирующим и прибыльным. Фактически, TikTok сотрудничал со многими другими компаниями, чтобы распространить свои услуги и свое имя на самые различные устройства, а теперь разработчики занялись другими платформами, помимо смартфонов. Например, социальная сеть в Европе он подписала выгодную сделку с Samsung, которая позволит пользователям бренда наслаждаться короткими видео на телевизорах со Smart TV. Стоит отметить, что на текущий момент на рынке нет конкурентов с аналогичным эксклюзивным приложением, так что у подрастающего поколения будет больше желания приобрести именно корейский умный телевизор.