Телевизоры TCL Q9K появились в продаже

Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры серии TCL Q9K, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. За них просят 585, 765, 970, 1250 и 2500 долларов соответственно.

Телевизоры оснастили экранами Mini LED с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, 720, 1008 и 1248 зонами подсветки в младших моделях соответственно, 1536 зонами в 85- и 98-дюймовых моделях, отображением 1 миллиарда цветов, максимальной яркостью HDR 1200 нит, XDR 2400 нит, точностью цветопередачи ΔE <0,99, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, процессором Lingyao M2, дополнительным чипом для улучшения качества изображения, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, звуковой системой формата 2.1.2 суммарной мощностью 90 Вт, поддержкой беспроводной зарядки Wi-Fi 6 и портом HDMI 2.1.
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