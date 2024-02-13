Телевизоры Toshiba C350ME представили в России

Компания Toshiba представила в России линейку телевизоров C350ME, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов соответственно. Новинки характеризуются матрицами с подсветкой D-LED, разрешением 4K, частотой обновления изображения 60 Гц, типичной яркостью от 300 до 350 нит в зависимости от модели, поддержкой технологий HDR, Dolby Vision, Al Picture Optimizer и Super Contrast Booster с ИИ-улучшениями каждого кадра, технологии Color Re-master для восстановления исходных цветовых оттенков, процессором REGZA Engine ZR, двумя направленными 12-Вт динамиками с поддержкой технологии REGZA Power Audio и предустановленной ОС VIDAA U6.0. Цены и дата начала продаж телевизоров на российском рынке будут объявлены позднее.