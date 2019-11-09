Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro получили уникальную функцию

Компания Xiaomi недавно представила линейку умных телевизоров Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro, состоящую из 6 вариантов c диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Старшая модель отличается технологией квантовых точек, объемом оперативной и встроенной памяти. Телевизоры поддерживают разрешение 4K и стандарт высокого динамического диапазона HDR10+. Главной особенностью данных телевизоров является функция «Поделиться альбомом» (Share Album). Сутью этой функции является то, что на телевизоре можно будет просматривать фотографии из общего альбома, куда все члены семьи могут загружать свои изображения. Xiaomi Mi TV 5 на 55 дюймов обойдется в $430, на 65 в $570 и на 75 в $1140. За телевизоры Mi TV 5 Pro такого же размера нужно будет отдать $540, $710 и $1425.

Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro станут доступны для покупки уже на следующей неделе.